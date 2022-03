Blast + les élèves du conservatoire et du LEM Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Blast + les élèves du conservatoire et du LEM Montluçon, 12 mars 2022, Montluçon. Blast + les élèves du conservatoire et du LEM 18 avenue de Fontbouillant 109 – L’Embarcadère Grande Salle Montluçon

2022-03-12 – 2022-03-12 18 avenue de Fontbouillant 109 – L’Embarcadère Grande Salle

Montluçon Allier Concert dessiné 18 avenue de Fontbouillant 109 – L’Embarcadère Grande Salle Montluçon

dernière mise à jour : 2022-02-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse 18 avenue de Fontbouillant 109 - L'Embarcadère Grande Salle Ville Montluçon lieuville 18 avenue de Fontbouillant 109 - L'Embarcadère Grande Salle Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Blast + les élèves du conservatoire et du LEM Montluçon 2022-03-12 was last modified: by Blast + les élèves du conservatoire et du LEM Montluçon Montluçon 12 mars 2022 Allier Montluçon

Montluçon Allier