Randonnée pédestre de la Carrière de Jeandillon au Domaine nature et de loisirs de Blasimon Blasimon, 15 octobre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Après la découverte de la carrière de Jeandillon, partez pour une marche de 12 à 14 km empruntant sentiers forestiers et autres chemins ruraux.

Vous pourrez admirer sur le circuit : l’église Sainte Présentine, la commanderie de Salle Bruneau, le monument du pin…

Encadrée et animée par la FFRandonnée Gironde.

Départ à 9h – Parking Est, à Blasimon pour un transfert en bus jusqu’à la Carrière de Jeandillon.

Durée 7h environ, + 14 ans

Amenez votre pique-nique..

After discovering the Jeandillon quarry, set off on a 12 to 14 km walk along forest and rural paths.

Along the way, you can admire the church of Sainte Présentine, the Salle Bruneau commandery, the pine monument…

Supervised and led by FFRandonnée Gironde.

Departure 9 a.m. – Parking Est, Blasimon, for bus transfer to Carrière de Jeandillon.

Duration approx. 7 hours, + 14 years

Bring your own picnic.

Tras descubrir la cantera de Jeandillon, emprenda un paseo de 12-14 km por pistas forestales y otros caminos rurales.

Por el camino podrá admirar la iglesia de Sainte Présentine, la comandancia de la Salle Bruneau, el monumento del pino, etc.

Supervisado y dirigido por la FFRandonnée Gironde.

Salida a las 9h – Parking Este, Blasimon para traslado en autobús a la Carrière de Jeandillon.

Duración aprox. 7 horas, + 14 años

Traiga su propio picnic.

Nach der Entdeckung des Steinbruchs von Jeandillon begeben Sie sich auf eine 12 bis 14 km lange Wanderung auf Wald- und Feldwegen.

Auf der Strecke können Sie folgende Sehenswürdigkeiten bewundern: die Kirche Sainte Présentine, die Komturei Salle Bruneau, das Kieferndenkmal usw.

Betreut und geleitet von der FFRandonnée Gironde.

Abfahrt um 9 Uhr – Parkplatz Ost, in Blasimon für einen Bustransfer zum Steinbruch Jeandillon.

Dauer ca. 7 Stunden, + 14 Jahre

Bringen Sie Ihr Picknick mit.

