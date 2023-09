« Ballade » poétique et chantée au domaine nature et loisirs de Blasimon Blasimon, 14 octobre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Avec la compagnie du 7éme sol.

Laissez vous porter par les textes de Rimbaud et Cendras, des chansons pour percevoir les richesses naturelles de ce site.

Rdv Chapiteau – parking nord

Cette animation est proposée dans le cadre de l’évènement « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers ».

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.

30 place(s) disponible(s)

Enfant à partir de 10 ans

Gratuit.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With the Compagnie du 7éme sol.

Let yourself be carried away by the texts of Rimbaud and Cendras, songs that will help you perceive the natural riches of this site.

Rdv Chapiteau – north parking lot

This activity is offered as part of the « Welcome to the Entre-deux-Mers sensitive natural areas » event.

By reservation only, by telephone or via the link.

30 place(s) available

Children aged 10 and over

Free

Con la Compagnie du 7éme Sol.

Déjese llevar por los textos de Rimbaud y Cendras, canciones para captar las riquezas naturales de este lugar.

Rdv Chapiteau – aparcamiento norte

Esta actividad se propone en el marco de la manifestación « Bienvenida a los espacios naturales sensibles de Entre-deux-Mers ».

Sólo con reserva previa, por teléfono o a través del enlace.

30 plazas disponibles

Niños a partir de 10 años

Gratis

Mit der Compagnie du 7éme sol.

Lassen Sie sich von den Texten von Rimbaud und Cendras tragen, Lieder, um die natürlichen Reichtümer dieses Ortes wahrzunehmen.

Rdv Chapiteau – Parkplatz Nord

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » (Willkommen in den sensiblen Naturräumen des Entre-deux-Mers) angeboten.

Nur mit Reservierung, per Telefon oder über den Link.

30 Platz(e) verfügbar

Kind ab 10 Jahren

Kostenlos

