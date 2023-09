Exposition « Au gré des vents, au fil des rivières, les moulins de Gironde » Blasimon, 14 octobre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

A l’occasion de l’inauguration des nouveaux aménagements de l’espace naturel au sein du domaine de Blasimon, profitez des nombreuses animations et découvrez les moulins de Gironde à travers leurs histoires et leurs fonctionnements.

Un guide des moulins de Gironde vous sera remis à l’issue de votre découverte.

Accès libre dès 8 ans.

Rendez-vous sur le parking nord – accueil sous le chapiteau..

2023-10-14 fin : 2023-10-15 16:00:00. .

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To mark the inauguration of the new natural area on the Blasimon estate, take advantage of the many events and discover the mills of Gironde through their history and operation.

A guide to the mills of Gironde will be given to you at the end of your visit.

Free access for children aged 8 and over.

Meet at the north parking lot – reception under the marquee.

Con motivo de la inauguración del nuevo espacio natural de la finca Blasimon, aproveche los numerosos actos y descubra los molinos de la Gironda a través de su historia y su funcionamiento.

Al final de la visita se le entregará una guía de los molinos de Gironda.

Acceso gratuito a partir de 8 años.

Cita en el aparcamiento norte – recepción bajo la carpa.

Anlässlich der Einweihung der neuen Einrichtungen des Naturraums innerhalb der Domaine de Blasimon profitieren Sie von den zahlreichen Animationen und entdecken Sie die Mühlen der Gironde anhand ihrer Geschichten und ihrer Funktionsweise.

Ein Führer zu den Mühlen der Gironde wird Ihnen am Ende Ihrer Entdeckungsreise ausgehändigt.

Freier Zugang ab 8 Jahren.

Treffpunkt auf dem Parkplatz Nord – Empfang im Festzelt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Gironde Tourisme