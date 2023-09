Balade géologie en Entre-deux-Mers Blasimon, 14 octobre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Partez à la découverte du sentier d’interprétation du Domaine Départemental de Blasimon avec les animateurs de la réserve de Saucats où seront présentées ses différentes facettes : flore, paysage, occupation humaine… Mais ce site cache d’autres trésors beaucoup plus anciens … Plusieurs dizaines de millions d’années avant aujourd’hui, un paysage totalement différent était présent.

Rdv au Chapiteau – Parking Nord

Cette animation est proposée dans le cadre de l’évènement « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » .

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.

15 place(s) disponible(s)

Enfant à partir de 7 ans

Gratuit.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover the interpretation trail of the Domaine Départemental de Blasimon with the guides of the Saucats reserve, where you will be introduced to its different facets: flora, landscape, human occupation… But this site hides other, much older treasures… Tens of millions of years ago, a totally different landscape was present.

Rdv at Chapiteau – North parking lot

This activity is offered as part of the « Welcome to the Entre-deux-Mers sensitive natural areas » event.

By reservation only, by telephone or via the link.

15 place(s) available

Children aged 7 and over

Free

Descubra el sendero de interpretación del Domaine Départemental de Blasimon con el personal de la reserva de Saucats, que le presentará las distintas facetas del yacimiento: flora, paisaje, ocupación humana, etc. Pero este yacimiento esconde otros tesoros mucho más antiguos… Hace varias decenas de millones de años, el paisaje era totalmente distinto.

Punto de encuentro en el aparcamiento Chapiteau – Norte

Esta actividad se propone en el marco de la manifestación « Bienvenida a los espacios naturales sensibles de Entre-deux-Mers ».

Sólo con reserva previa, por teléfono o a través del enlace.

15 plazas disponibles

Niños a partir de 7 años

Gratis

Gehen Sie mit den Betreuern des Naturschutzgebiets Saucats auf Entdeckungsreise auf dem Interpretationspfad der Domaine Départemental de Blasimon, wo seine verschiedenen Facetten vorgestellt werden: Flora, Landschaft, menschliche Besiedlung… Aber diese Stätte verbirgt noch andere, viel ältere Schätze … Mehrere zehn Millionen Jahre vor heute war hier eine völlig andere Landschaft zu finden.

Treffpunkt: Chapiteau – Parkplatz Nord

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » angeboten.

Nur mit Reservierung, per Telefon oder über den Link.

15 Platz(e) verfügbar

Kind ab 7 Jahren

Kostenlos

Mise à jour le 2023-09-20 par Gironde Tourisme