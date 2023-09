La station des sens avec Arbrosmoz au domaine nature et loisirs de Blasimon Blasimon, 14 octobre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Une installation étonnante invite les visiteurs à se poser. Il s’agira de toucher, sentir, écouter, appréhender le lieu, au travers d’expériences autonomes et encadrées au sein d’un paysage à explorer. Prenez le temps et laissez-vous embarquer dans cette exploration sensible et poétique.

Rdv Chapiteau – Parking Nord

Cette animation est proposée dans le cadre de l’évènement » Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers ».

Enfant à partir de 6 ans

Gratuit..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:00:00. .

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An astonishing installation invites visitors to take a break. Touch, feel, listen and apprehend the place, through autonomous and supervised experiences in a landscape to be explored. Take your time and let yourself be carried away by this sensitive and poetic exploration.

Rdv Chapiteau – Parking Nord

This activity is part of the « Welcome to the Entre-deux-Mers sensitive natural spaces » event.

Children aged 6 and over

Free admission.

Una sorprendente instalación invita a los visitantes a detenerse y reflexionar. La idea es tocar, sentir, escuchar y asimilar el lugar, a través de experiencias autónomas y supervisadas en un paisaje por explorar. Tómese su tiempo y déjese llevar por esta exploración sensible y poética.

Punto de encuentro Carpa Grande – Aparcamiento Norte

Esta actividad forma parte del evento « Bienvenido a los espacios naturales sensibles de Entre-deux-Mers ».

Niños a partir de 6 años

Entrada gratuita.

Eine erstaunliche Installation lädt die Besucher dazu ein, sich niederzulassen. Es geht darum, den Ort zu berühren, zu riechen, zu hören und zu begreifen, durch autonome und betreute Erfahrungen in einer zu erkundenden Landschaft. Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich auf diese sensible und poetische Erkundung ein.

Treffpunkt: Festzelt – Parkplatz Nord

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » angeboten.

Kinder ab 6 Jahren

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-20 par Gironde Tourisme