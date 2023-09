Histoire du Domaine Nature et Loisirs de Blasimon Blasimon, 13 octobre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Le lac de Blasimon a été créé à la fin des années 1970 à la jonction des deux cours d’eau : la Gamage et le Treymen. Pourquoi ? Comment ?

Venez découvrir cette histoire, partager vos souvenirs vous pourrez les exposer et/ou découvrir ceux des anciens.

RDV sous le chapiteau – parking nord

Cette animation est proposée dans le cadre de la manifestation « Bienvenue sur les Espaces naturels de l’Entre-deux-Mers »

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien ci-dessous

50 place(s) disponible(s). Enfant à partir de 15 ans – Gratuit.

Lac de Blasimon was created in the late 1970s at the junction of two rivers: the Gamage and the Treymen. But why? And how?

Come and discover its history, share your memories, exhibit them and/or discover those of our elders.

RDV under the marquee – north parking lot

This event is part of the « Bienvenue sur les Espaces naturels de l’Entre-deux-Mers » program

By reservation only, by telephone or via the link below

50 place(s) available. Children aged 15 and over – Free

El lago Blasimon se creó a finales de los años 70 en la confluencia de dos ríos: el Gamage y el Treymen. ¿Por qué se crearon? ¿Cómo se creó?

Venga a descubrir esta historia, comparta sus recuerdos, muéstrelos y/o descubra los de los mayores.

Punto de encuentro bajo la carpa – aparcamiento norte

Este acto forma parte del programa « Bienvenido a los Espacios Naturales de Entre-deux-Mers »

Sólo con reserva previa, por teléfono o a través del siguiente enlace

50 plazas disponibles. Niños a partir de 15 años – Gratis

Der Blasimon-See wurde Ende der 1970er Jahre an der Stelle angelegt, an der zwei Wasserläufe zusammenfließen: der Gamage und der Treymen. Warum wurde er angelegt? Wie ist es entstanden?

Entdecken Sie diese Geschichte, teilen Sie Ihre Erinnerungen, die Sie ausstellen können und/oder entdecken Sie die Erinnerungen der Älteren.

RDV unter dem Festzelt – Parkplatz Nord

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les Espaces naturels de l’Entre-deux-Mers » angeboten

Nur mit Reservierung, per Telefon oder über den unten stehenden Link

50 Platz(e) verfügbar. Kinder ab 15 Jahren – Kostenlos

