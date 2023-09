Parcours d’orientation au Domaine nature et loisirs de Blasimon Blasimon, 14 septembre 2023, Blasimon.

Blasimon,Gironde

Laissez-vous tenter en famille par ce quizz grandeur « nature » : en autonomie, à votre rythme, munis d’un plan, retrouvez les balises et testez vos connaissances naturalistes !

Matériels nécessaires : chaussures de marche, tenue adaptée à la météo, lotion anti-moustique

Cette animation est proposée dans le cadre de l’évènement « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers ».

Sur réservation uniquement, par téléphone ou via le lien.

12 place(s) disponible(s) par créneau horaire.

Enfant à partir de 8 ans

Gratuit..

2023-09-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

Blasimon 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let the whole family take part in this « nature » quiz: independently, at your own pace and armed with a map, find the markers and test your knowledge of nature!

Equipment required: walking shoes, weather-appropriate clothing, mosquito repellent

This activity is part of the « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » event.

By reservation only, by telephone or via the link.

12 places available per time slot.

Children aged 8 and over

Free admission.

Lleve a su familia a un concurso sobre la naturaleza: de forma independiente, a su propio ritmo y armados con un mapa, ¡encuentren los marcadores y pongan a prueba sus conocimientos sobre la naturaleza!

Material necesario: calzado para caminar, ropa adecuada, repelente de mosquitos, etc

Esta actividad se propone en el marco del evento « Bienvenido a los espacios naturales sensibles de Entre-deux-Mers ».

Sólo con reserva previa, por teléfono o a través del enlace.

12 plazas disponibles por franja horaria.

Niños a partir de 8 años

Entrada gratuita.

Lassen Sie sich und Ihre Familie von diesem Quiz in « Naturgröße » verführen: Finden Sie selbstständig, in Ihrem eigenen Tempo und mit einem Plan ausgestattet die Markierungen und testen Sie Ihr naturkundliches Wissen!

Erforderliche Materialien: Wanderschuhe, dem Wetter angepasste Kleidung, Mückenschutzlotion

Diese Animation wird im Rahmen der Veranstaltung « Bienvenue sur les espaces naturels sensibles de l’Entre-deux-Mers » (Willkommen in den sensiblen Naturräumen des Entre-deux-Mers) angeboten.

Nur mit Reservierung, per Telefon oder über den Link.

12 verfügbare(r) Platz(e) pro Zeitfenster.

Kinder ab 8 Jahren

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-09-20 par Gironde Tourisme