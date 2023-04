Bain de forêt musical, 18 mai 2023, Blasimon Blasimon.

2023-05-18

EUR 30 30 Le bain de forêt, ou SHINRIN-YOKU, est une pratique traditionnelle japonaise, plus connue en Occident sous le terme de sylvothérapie. Il s’agit de sorties contemplatives en forêt assorties d’invitations sensorielles.

Accompagnés par les vibrations musicales de Marine (clarinette, kalimba, chant et flûte), les participants repartent avec plus de calme, les sens en éveil, émerveillés par la beauté du vivant et, le cœur ouvert.

+33 6 51 47 09 40 Ô Jardin des Kamis & Atelier Acoustique

