Initiation à la pêche au bouchon à Blasimon Blasimon Catégories d’Évènement: Blasimon

Gironde

Initiation à la pêche au bouchon à Blasimon, 17 avril 2023, Blasimon . Blasimon ,Gironde , Initiation à la pêche au bouchon à Blasimon EUR Lac de Blasimon Blasimon Gironde

2023-04-17 – 2023-04-17 Blasimon

Gironde . EUR Une initiation découverte avec un animateur de la Fédération de Pêche de Gironde pour apprendre à pêcher au bouchon. A l’aide d’une canne que l’on peut partager à 2, on s’initie à cette pêche simple qui s’adresse aux débutants ou aux occasionnels, sous les conseils avisés du guide de pêche. Une initiation découverte avec un animateur de la Fédération de Pêche de Gironde pour apprendre à pêcher au bouchon. A l’aide d’une canne que l’on peut partager à 2, on s’initie à cette pêche simple qui s’adresse aux débutants ou aux occasionnels, sous les conseils avisés du guide de pêche. Fédération de pêche

Blasimon

dernière mise à jour : 2023-03-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Blasimon, Gironde Autres Lieu Blasimon Adresse Lac de Blasimon Blasimon Gironde Ville Blasimon Departement Gironde Tarif EUR Lieu Ville Blasimon

Blasimon Blasimon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blasimon /

Initiation à la pêche au bouchon à Blasimon 2023-04-17 was last modified: by Initiation à la pêche au bouchon à Blasimon Blasimon 17 avril 2023 Blasimon Gironde Lac de Blasimon Blasimon Gironde

Blasimon Gironde