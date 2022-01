Blasco + LYA Salle municipale, 30 janvier 2022, Saint-Chamas.

BLASCO poursuit son ascension prometteuse, propulsé par son mélange de groove, de blues et de pop. Dans ses mélodies acidulées, Blasco fait entendre la voix intimiste d’une sweet-pop-folk qui possède une authentique personnalité. Cela tient évidemment à la présence de Julie Blasco et de Jules Lapebie, un duo aux chansons délicates désormais transformé en quartet. Ambitieux et serein, un combo régional à découvrir… LYA c’est une voix et des textes… Auteure, compositrice, interprète, elle est accompagnée de musiciens avec qui elle se balade sur les scènes de la chanson française depuis 2012. Explosive et tranquille, forte et sensible, elle livre sa poésie féminine et engagée en musique, puisant son inspiration dans la mélancolie et surtout dans une joie qu’elle communique au public. Chacun de ses concerts est un moment d’émotions et de fêtes ! Tout un univers à découvrir…

15€

Salle municipale 13 Av. des 53, 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas Bouches-du-Rhône



