Blasco imfp, 1 décembre 2021, Salon-de-Provence.

Blasco

imfp, le mercredi 1 décembre à 20:30

[http://www.blasco-official.com](http://www.blasco-official.com)ujours, c’est à l’âge de 6 ans qu’elle commence l’apprentissage de ce qui va devenir son instrument de prédilection, la batterie. C’est au cours des années, dans sa recherche de musicalité qu’elle aborde d’autres instruments tels que la guitare et différentes percussions, ce qui lui permettra de s’exprimer dans divers styles musicaux : Pop Folk, Jazz Groovy, Funk, RnB … Elle gravite autour de plusieurs formations: le conservatoire classique et musiques actuelles (Aix-en-Provence), l’école de jazz (IMFP). Passionnée et dans un besoin de vivre les choses intensément, elle ressent très tôt l’envie dévorante d’écrire et de composer ses propres morceaux. “La communication avec les autres m’est difficile, la composition est mon unique moyen de m’exprimer et de transmettre mes émotions” En 2018, elle forme le groupe Blasco avec lequel elle jouera ses créations. D’abord à deux, puis au fil des rencontres à quatre. Le projet a grandi et a trouvé son identité dans un mélange de pop de folk et de groove. ” www.blasco-official.com Florent KLEIN : Batterie / Percus Vincent GHIGO : Basse / Clavier Jules LAPÉBIE : Guitare / Choeurs Julie BLASCO : Guitare / Chant

6 / 10€ / gratuit pour les étudiants IMFP

♫POP FOLK♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T20:30:00 2021-12-01T22:30:00