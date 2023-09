Théâtre à LuçayLe-Mâle Blas Luçay-le-Mâle, 24 septembre 2023, Luçay-le-Mâle.

Luçay-le-Mâle,Indre

Conférence sur l’amour courtois 16h – 30 min – Tout public.

Puis En campagne – 60 min et pour finir Carte blanche à la Cie Les Voyageurs Ephémères sur une idée d’Anne-Elisabeth Prin à 17h.

Tout public.

Blas

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire



Lecture on courtly love 16h ? 30 min ? All audiences.

Then En campagne ? 60 min and finally Carte blanche à la Cie Les Voyageurs Ephémères based on an idea by Anne-Elisabeth Prin at 5pm.

All audiences

Conferencia sobre el amor cortés 16h ? 30 min ? Todos los públicos.

A continuación En campagne ? 60 min y finalmente Carte blanche à la Cie Les Voyageurs Ephémères basada en una idea de Anne-Elisabeth Prin a las 17 h.

Todos los públicos

Vortrag über die höfische Liebe 16h ? 30 min ? Für alle Altersgruppen.

Dann En campagne ? 60 min und zum Abschluss Carte blanche für die Cie Les Voyageurs Ephémères nach einer Idee von Anne-Elisabeth Prin um 17 Uhr.

Für alle Zuschauer

