Des livres et des voix Blas Luçay-le-Mâle, 11 juin 2023, Luçay-le-Mâle.

Luçay-le-Mâle,Indre

Des livres et des voix est un nouveau dispositif de sensibilisation et de découverte à la création littéraire contemporaine, par les biais d’actions autour de la lecture à voix haute avec des comédiens et la rencontre d’auteurs.

Tout public.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Blas

Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire



Des livres et des voix is a new program designed to raise awareness of contemporary literary creation, through read-alouds with actors and encounters with authors.

For the general public

Des livres et des voix es un nuevo programa destinado a dar a conocer la creación literaria contemporánea a través de lecturas en voz alta con actores y encuentros con autores.

Abierto al público en general

Des livres et des voix ist ein neues Programm zur Sensibilisierung und Entdeckung der zeitgenössischen Literatur durch Aktionen rund um das Vorlesen mit Schauspielern und die Begegnung mit Autoren.

Alle Altersgruppen

Mise à jour le 2023-06-02 par BERRY