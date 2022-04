BLAS FAME la place des photographes Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

BLAS FAME la place des photographes, 30 avril 2022, Arles. BLAS FAME

du samedi 30 avril au vendredi 27 mai à la place des photographes

La photographie est un instrument, un crayon affûté par l’imagination de chacun à mettre en lumière une facette différente d ‘un évènement, ou d ‘une personne. C’est en cela qu’elle est infinie et unique à la fois. Quel meilleur support que le corps des femmes pour illustrer l’infini, tant dans la forme que dans l’esprit de chacune d ‘elles, cela me fascine depuis et pour toujours. « Blas-Fame », ou comment sublimer l’interdit, inverser les rôles bienpensants sur la soumission, passer de l’autre côté (obscur?) du miroir pour un instant de plaisir. Venez comme vous êtes, rentrez comme vous serez ! La photographie est un instrument, un crayon affûté par l’imagination de chacun à mettre en lumière une facette différente d ‘un évènement, ou d ‘une personne. la place des photographes 1b rue réattu arles 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T12:00:00 2022-04-30T20:00:00;2022-05-04T12:00:00 2022-05-04T20:00:00;2022-05-05T12:00:00 2022-05-05T20:00:00;2022-05-06T12:00:00 2022-05-06T20:00:00;2022-05-07T12:00:00 2022-05-07T20:00:00;2022-05-11T12:00:00 2022-05-11T20:00:00;2022-05-12T12:00:00 2022-05-12T20:00:00;2022-05-13T12:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T12:00:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-18T12:00:00 2022-05-18T20:00:00;2022-05-19T12:00:00 2022-05-19T20:00:00;2022-05-20T12:00:00 2022-05-20T20:00:00;2022-05-21T12:00:00 2022-05-21T20:00:00;2022-05-25T12:00:00 2022-05-25T20:00:00;2022-05-26T12:00:00 2022-05-26T20:00:00;2022-05-27T12:00:00 2022-05-27T20:00:00

