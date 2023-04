Randonnée gourmande Salle des fêtes Blanzay Catégories d’Évènement: Blanzay

Vienne

Randonnée gourmande Salle des fêtes, 16 avril 2023, Blanzay. Repas : apéritif, entrées, grillade, dessert.

réservation avant le 13/04

17€/personne et 8€ par enfant.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . .

Salle des fêtes

Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meal : aperitif, starters, grill, dessert.

reservation before 13/04

17 per person and 8 per child Comida: aperitivo, entrantes, parrillada, postre.

reserva antes del 13/04

17/persona y 8? por niño Mahlzeit: Aperitif, Vorspeisen, Gegrilltes, Dessert.

reservierung vor dem 13.04

17 pro Person und 8 pro Kind Mise à jour le 2023-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

