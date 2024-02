Blanquette Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence, samedi 17 février 2024.

Blanquette, une tragédie burlesque. Un spectacle familial avec violon, chant lyrique et le texte intégral d’Alphonse Daudet. Avec Philippe Teton et Elvira Kirkbride.

Connaissez-vous l’histoire de Blanquette, cette petite chèvre qui a voulu tenter le loup? La vie monotone chez le rustre et maladroit Seguin, l’assomme. Happée par la montagne aux senteurs enivrantes, elle s’adonne aux doux plaisirs tant rêvés, et se livre pleinement à son destin.

Puis vient la nuit.

A-t-elle eu tort ou raison? Eprise de liberté, terriblement têtue, soulevant en nous les choix les plus intimes de notre existence, qui peut lui jeter la pierre, à la Blanquette?

Un violon qui farandole avec un brin de romance et de nostalgie, un jeu juste et généreux, quelques pitreries pour dompter l’angoisse grandissante, et un espoir naît que, peut-être, cette fois-ci…

Voici une proposition originale où l’on explore tous les recoins du conte d’Alphonse Daudet dans une mise en scène joyeuse. Les enfants sont ravis, et les parents étonnés.

Elvira illustre le propos avec violon, flûte, petits instruments de percussion, et de l’humour tendre, même lorsqu’elle chante, en lyrique, s’il vous plaît, les caprices de la petite chèvre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 15:30:00

fin : 2024-02-17 16:30:00

Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafeassociatifaixois@gmail.com

