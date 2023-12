Marché traditionnel de Blanquefort-sur-Briolance Blanquefort-sur-Briolance, 20 avril 2023, Blanquefort-sur-Briolance.

Blanquefort-sur-Briolance Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-04-20 08:30:00

fin : 2023-04-20 12:30:00

Marché traditionnel tous les jeudis matins de l’année sur la place du village, vous y trouverez un primeur, un boucher, un poissonnier, un fromager et une biscuiterie artisanale..

Blanquefort-sur-Briolance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



2023-01-03