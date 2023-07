Balade dessinée à Blanot, entre histoire, paysage et patrimoine Blanot Blanot Catégories d’Évènement: Blanot

Saône-et-Loire Balade dessinée à Blanot, entre histoire, paysage et patrimoine Blanot Blanot, 15 septembre 2023, Blanot. Balade dessinée à Blanot, entre histoire, paysage et patrimoine Vendredi 15 septembre, 09h30 Blanot Balade gratuite sur inscription auprès de Josiane Gaubert, de l’association des Amis de Michel Bouillot. Prévoir une tenue adaptée à la promenade, matériel de dessin prêté sur place, participation financière pour le repas (précisée ultérieurement). Organisée par les Amis de Michel Bouillot et le CAUE de Saône-et-Loire, cette balade dessinée à Blanot propose des défis-minute autour du dessin vous feront découvrir le village, l’architecture locale et les paysages sous un nouvel angle.

Possibilité de déjeuner sur place après la balade (participation financière pour le repas précisée ultérieurement). Blanot Le bourg, 71250 Blanot Blanot 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 80 80 88 96 »}, {« type »: « email », « value »: « josgaubert@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© CAUE 71

