Maladitso Band – café concert Blanlhac Rosières, 16 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Considérés comme de véritables prophètes musicaux au Malawi, ils jouent en

souriant une musique d’une sincérité et d’une légèreté imparables..

2023-07-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Blanlhac Guinguette

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Considered as true musical prophets in Malawi, they play with a smile a music

music of unstoppable sincerity and lightness.

Considerados verdaderos profetas musicales en Malawi, tocan con una sonrisa una música sincera y desenfadada

con una sonrisa, tocando una música de una sinceridad y ligereza imparables.

Sie gelten als wahre musikalische Propheten in Malawi und spielen mit einem Lächeln auf den Lippen

die Musik, die sie lächelnd spielen, ist von einer unnachahmlichen Aufrichtigkeit und Leichtigkeit.

