Madame Fraize Blanlhac Rosières, 15 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Extravagance poussée à l’extrême d’un homme ordinaire au pantalon trop court, trop vert et au polo moulant, Monsieur Fraize s’habille avec soin mais mal. C’est un clown timide à contre courant des lois de l’humour, des diktats de l’efficacité..

2023-07-15 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-15 . EUR.

Blanlhac Grande scène

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An extravagance taken to the extreme by an ordinary man in pants that are too short, too green and a tight polo shirt, Monsieur Fraize dresses with care, but badly. He’s a shy clown who goes against the laws of humor and the dictates of efficiency.

Extravagancia llevada al extremo por un hombre corriente con pantalones demasiado cortos, demasiado verdes y un polo ajustado, Monsieur Fraize viste con esmero pero mal. Es un payaso tímido que va contra las leyes del humor y los dictados de la eficacia.

Monsieur Fraize ist ein gewöhnlicher Mann mit zu kurzen, zu grünen Hosen und einem engen Poloshirt, der sich sorgfältig, aber schlecht kleidet. Er ist ein schüchterner Clown, der gegen die Gesetze des Humors und das Diktat der Effizienz verstößt.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay