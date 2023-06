Mort dune montagne Blanlhac Rosières, 15 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Spectacle randonnée avec un départ à la Guinguette. Les comédien.ne.s vous

emmène marcher autour du site des Moulins pour découvrir ce spectacle dans des conditions uniques..

2023-07-15 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-16 . EUR.

Blanlhac Guinguette

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Hiking show departing from La Guinguette. The actors will take you

take you for a walk around the Moulins site to discover this show in unique conditions.

Espectáculo de senderismo con salida desde la Guinguette. Los actores

le llevarán a pasear por el paraje de Moulins para descubrir este espectáculo en condiciones únicas.

Wandernde Aufführung mit Start an der Guinguette. Die Schauspieler.ne.n

nehmen Sie mit auf eine Wanderung um das Gelände der Mühlen, um dieses Schauspiel unter einzigartigen Bedingungen zu erleben.

