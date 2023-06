J’aime regarder les hommes Blanlhac Rosières, 15 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Paroles d’hommes dans la bouche d’une femme, paroles d’hommes après la révolution MeToo, paroles d’hommes chantées..

2023-07-15 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-15 . EUR.

Blanlhac Guinguette

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Men’s words in a woman’s mouth, men’s words after the MeToo revolution, men’s words sung.

Palabras de hombre en boca de mujer, palabras de hombre tras la revolución MeToo, palabras de hombre cantadas.

Männerworte aus dem Mund einer Frau, Männerworte nach der MeToo-Revolution, gesungene Männerworte.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay