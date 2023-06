Rosemarie – café-concert Blanlhac Rosières, 13 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Les chansons de Rosemarie défilent au gré des saisons : tantôt fleurs fragiles et parfumées, tantôt feuilles d’automne et pommes de pin à faire brûler dans la cheminée..

2023-07-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Blanlhac Guinguette

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Rosemarie’s songs follow the seasons: sometimes fragile and fragrant flowers, sometimes autumn leaves and pine cones to burn in the fireplace.

Las canciones de Rosemarie siguen el ritmo de las estaciones: flores frágiles y fragantes, hojas de otoño y piñas para quemar en la chimenea.

Rosemaries Lieder ziehen an den Jahreszeiten vorbei: Mal sind es zerbrechliche, duftende Blumen, dann wieder Herbstblätter und Tannenzapfen, die im Kamin verbrannt werden.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay