Le Petit Prince Blanlhac Rosières, 13 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Le Petit Prince rassemble et fédère par sa clairvoyance et sa profondeur qui

traversent le temps sans perdre une once de véracité et de poésie. Ici, l’histoire

prend place dans un champ à l’heure du crépuscule dans le quotidien d’un

agriculteur..

2023-07-13 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Blanlhac Ecluse

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Little Prince brings people together with its clear-sightedness and depth

without losing an ounce of veracity and poetry. Here, the story

takes place in a field at dusk, in the daily life of a farmer

farmer.

El Principito reúne y une a las personas por su lucidez y profundidad

sin perder un ápice de veracidad o poesía. Aquí, la historia

transcurre en un campo al atardecer, en la vida cotidiana de un granjero

granjero.

Der Kleine Prinz vereint und vereint durch seine Weitsicht und seinen Tiefgang, die

die Zeit überdauern, ohne auch nur eine Spur von Wahrhaftigkeit und Poesie zu verlieren. Hier wird die Geschichte

findet auf einem Feld in der Abenddämmerung im Alltag eines Bauern statt

landwirts.

