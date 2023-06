Boris sur les planches Blanlhac Rosières, 13 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Boris propose une conférence afin d’enseigner à son auditoire quelques-unes de ses expériences les plus abouties… Fils illégitime de Raymond Queneau, Boris Vian et Albert Dupontel, Boris est chercheur en métaphysique..

2023-07-13 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

Blanlhac Jardin

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Boris proposes a conference to teach his audience some of his most successful experiments? The illegitimate son of Raymond Queneau, Boris Vian and Albert Dupontel, Boris is a researcher in metaphysics.

Boris ofrece una conferencia para enseñar a su público algunos de sus experimentos más exitosos.. Hijo ilegítimo de Raymond Queneau, Boris Vian y Albert Dupontel, Boris es investigador en metafísica.

Boris bietet eine Konferenz an, um seinen Zuhörern einige seiner erfolgreichsten Experimente beizubringen? Boris, der uneheliche Sohn von Raymond Queneau, Boris Vian und Albert Dupontel, ist Forscher auf dem Gebiet der Metaphysik.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay