Vide-dressing au Péril Jeune Blanlhac Rosières, 13 juillet 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Les jeunes bénévoles de l’association organisent un vide-dressing dont l’ensemble des recettes sera reversé à la fondation Le refuge.

Ouverture au Péril Jeune..

2023-07-13 19:00:00 fin : 2023-07-16 21:30:00. .

Blanlhac Moulin

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The association’s young volunteers are organizing a dress sale, with all proceeds going to the Le Refuge foundation.

Opening at Péril Jeune.

Los jóvenes voluntarios de la asociación organizan una venta de vestidos, cuya recaudación se destinará íntegramente a la fundación Le Refuge.

Inauguración en Péril Jeune.

Die jungen Freiwilligen des Vereins organisieren einen Kleiderverkauf, dessen gesamte Einnahmen an die Stiftung Le refuge gespendet werden.

Eröffnung im Péril Jeune.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay