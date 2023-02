Blankass + Les Idiots RIO GRANDE, 14 avril 2023, MONTAUBAN.

Blankass + Les Idiots RIO GRANDE. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 21:00 (2023-04-14 au ). Tarif : 23.8 à 23.8 euros.

BLANKASS Après avoir écumé les salles de concert avec leur premier groupe punk rock Zéro de Conduite pendant presque 10 ans, Guillaume et Johan créent Blankass, nouveau groupe très électrique calibré pour la scène. L'aventure Zéro de conduite leur permet de croiser la route de monstres du rock et de partager la scène avec des artistes tels que The Clash, The Gun Club, Serge Gainsbourg ou U2 dont ils firent les premières parties alors qu'ils n'avaient que 10 et 12 ans. Aucun doute après de telles expériences, leur vie sera sur scène. BLANKASS débarque donc sur les scènes françaises et européennes avec un premier album éponyme en 1995, porté par le titre-phare intitulé "La Couleur des Blés", hymne qui électrise les foules à chaque concert. Aussitôt arrivé dans le paysage musical, le groupe est nominé aux Victoire de la Musique dans les catégories "Meilleur Groupe" et "Meilleur Artiste Révélation". Les découvrir sur scène ne laisse en effet aucun doute ! A chaque album ensuite, le groupe repart en tournée, avec de nouveaux titres tels que "Pas des chiens", "Rendez-vous", "Fatigué", les salles sont pleines, les concerts s'enchaînent…. BLANKASS, c'est plus de 500.000 disques vendus à ce jour, 6 albums studio, 1 best of, 1 live et surtout plus de 1.000 concerts en France et à l'étranger. BLANKASS reprend la route à l'occasion de la sortie du nouvel album : "C'est quoi ton nom ?" LES IDIOTS Les idiots font de la chanson acoustique avec des petits bouts de rock dedans. La voix griffée raconte des écorchures, des moments de vie, des petits bouts de mort joyeuse. On croise sur la route des idiots un grand patron qui prend l'avion, un chien d'ivrogne qui s'ennuie, des nains de jardins en blouson de cuir, des amours heureux, des maîtresses rayonnantes…la vie quoi !! Tom Waits drague Amélie Poulain et ils refont le monde autour d'un verre de Madiran.

RIO GRANDE MONTAUBAN 3, rue Ferdinand Buisson Tarn-et-Garonne

