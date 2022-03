Blank Sinatra – el musical Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Cosmopolis, le mercredi 30 mars à 18:30

**Pièce de théâtre interprétée en espagnol** Animateur de fête d’enfants, Blank Sinatra se rappelle de son passé sans papiers à New York à la recherche de son plus grand rêve : triompher comme le meilleur imitateur de Frank Sinatra ! Après une série de péripéties, avec l’aide de son seul ami “Frankie” (une vieille marionnette), il devra affronter le prix du rêve américain et finir d’animer ce doux-amer anniversaire. Véritable one man show, Blank Sinatra est une pièce qui utilise les recours d’un musical de Broadway pour aborder des thèmes comme la migration, l’amitié, les rêves ou le succès. Evénement organisé par l’association [COMAL](https://www.facebook.com/mexicanosnantes/)

Entrée : 7 € plein tarif / 5 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emplois)

One man show musical en espagnol Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

