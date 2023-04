Marche Rose à Blangy Place de l’Hotel de Ville, 8 octobre 2023, Blangy-sur-Bresle.

Dans le cadre du mois Octobre Rose, de nombreuses animations sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes seront programmées ainsi que cette animation sur Blangy-sur-Bresle prévue tout au long de la matinée.

Au programme :

9h00 : Ouverture du stand rose – vente de produits tout au long de la matinée

9h30 ; Échauffement en musique – Zumba

10h00 : Départ de la marche – Place de la Mairie – Parcours de 6 kms

Adaptée à tous – Non chronométrée

Participation : 3.00€ – Inclus marche et ravitaillement

Gratuit pour les enfants

Dons reversés intégralement en faveur du dépistage contre le cancer du sein et au profit de l’association EMMA.

Journée solidaire proposée par Blangy Loisirs, la section Zumba, club de gym de Vieux-Rouen-sur-Bresle, et l’amicale des sapeurs-pompiers

Infos : 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr.

2023-10-08 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-08 13:00:00. .

Place de l’Hotel de Ville

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



Within the framework of the month of Pink October, many animations on the whole territory of the Community of Communes will be programmed as well as this animation on Blangy-sur-Bresle planned throughout the morning.

On the program

9:00 am: Opening of the pink stand – sale of products throughout the morning

9:30 am; Warm up with music – Zumba

10:00 am: Start of the walk – Place de la Mairie – 6 kms course

Suitable for all – Not timed

Participation : 3.00? – Including walk and refreshments

Free for children

Donations will be donated in full to the EMMA association for breast cancer screening.

Solidarity day proposed by Blangy Loisirs, the Zumba section, gym club of Vieux-Rouen-sur-Bresle, and the firemen’s association

Information : 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr

En el marco del mes de octubre rosa, se programarán numerosos actos en toda la Comunidad de Municipios, incluido este acto en Blangy-sur-Bresle, que tendrá lugar a lo largo de la mañana.

En el programa

9.00 h: Apertura del stand rosa – venta de productos durante toda la mañana

9.30 h; Calentamiento con música – Zumba

10.00 h: Inicio de la marcha – Place de la Mairie – recorrido de 6 km

Apto para todos – Sin límite de tiempo

Participación : 3.00? – Incluye paseo y refrescos

Gratis para niños

Las donaciones se destinarán íntegramente al cribado del cáncer de mama y a la asociación EMMA.

Jornada de solidaridad propuesta por Blangy Loisirs, la sección de Zumba, el club de gimnasia de Vieux-Rouen-sur-Bresle y la asociación de bomberos

Información: 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr

Im Rahmen des Monats Rosa Oktober sind zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Gebiet der Communauté de Communes geplant, so auch diese Veranstaltung in Blangy-sur-Bresle, die für den ganzen Vormittag angesetzt ist.

Auf dem Programm stehen

9.00 Uhr; Eröffnung des Rosenstandes – Verkauf von Produkten während des gesamten Vormittags

9.30 Uhr: Aufwärmen mit Musik – Zumba

10.00 Uhr: Start der Wanderung – Place de la Mairie – Strecke von 6 kms

Für alle geeignet – Keine Zeitmessung

Teilnahmegebühr: 3.00 ? – Inklusive Wanderung und Verpflegung

Kostenlos für Kinder

Die Spenden gehen vollständig an die Brustkrebsvorsorge und die Organisation EMMA.

Dieser Tag der Solidarität wird von Blangy Loisirs, der Zumba-Abteilung des Turnvereins von Vieux-Rouen-sur-Bresle und dem Feuerwehrverein organisiert

Infos: 06 86 88 78 25 / blangyloisirs@outlook.fr

Mise à jour le 2023-01-01 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité