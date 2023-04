Rencontre avec le chevreuil de la forêt d’Eu Poteau de Gérente, 29 juillet 2023, Blangy-sur-Bresle.

7h00 – Rendez-vous au Poteau de Gérente (49.897787, 1.590305)

Durée : 3h00 / 4 km

Animation au petit matin avec observation des animaux et plus particulièrement du chevreuil durant sa période de rut.

Découvrez toute la richesse en forêt d’Eu au réveil de la forêt : Balade matinale à la rencontre des animaux sauvages.

Une visite animée par Cédric Crété, guide ONF.

Recommandations :

– Vêtements discrets et adaptés pour la marche : chaussures de rando, bottes

– Pantalon pour éviter les tiques

– Paire de jumelles recommandée

– Pas d’animaux de compagnie

Groupe limité à 15 personnes maximum

Inscriptions obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 02 35 17 61 09 – tourisme@cciabb.fr.

2023-07-29 à 07:00:00 ; fin : 2023-07-29 11:00:00. .

Poteau de Gérente

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



7:00 am – Meeting point at the post of Gérente (49.897787, 1.590305)

Duration : 3h00 / 4 km

Early morning animation with observation of animals and more particularly of the roe deer during its rutting period.

Discover all the richness of the Eu forest at the awakening of the forest: Morning walk to meet the wild animals.

A visit animated by Cédric Crété, ONF guide.

Recommendations :

– Discreet and adapted clothes for walking: hiking shoes, boots

– Pants to avoid ticks

– Pair of binoculars recommended

– No pets

Group limited to 15 people maximum

Registration required at the Tourist Office : 02 35 17 61 09 ? tourisme@cciabb.fr

7:00 – Encuentro en el puesto de Gérente (49.897787, 1.590305)

Duración: 3h00 / 4 km

Actividad matinal con observación de animales y más particularmente de corzos durante su periodo de celo.

Descubra toda la riqueza del bosque de Eu cuando el bosque se despierta: paseo matinal al encuentro de los animales salvajes.

Una visita dirigida por Cédric Crété, guía de la ONF.

Recomendaciones:

– Ropa discreta adecuada para caminar: zapatos de senderismo, botas

– Pantalones para evitar las garrapatas

– Se recomienda llevar prismáticos

– No llevar animales de compañía

Grupo limitado a 15 personas como máximo

Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo: 02 35 17 61 09 ? tourisme@cciabb.fr

7.00 Uhr – Treffpunkt am Poteau de Gérente (49.897787, 1.590305)

Dauer: 3.00 Uhr / 4 km

Animation am frühen Morgen mit Beobachtung der Tiere und insbesondere des Rehs während seiner Brunftzeit.

Entdecken Sie den ganzen Reichtum des Waldes von Eu, wenn der Wald erwacht: Ein Spaziergang am Morgen, um wilde Tiere zu beobachten.

Ein Besuch, der von Cédric Crété, einem ONF-Führer, geleitet wird.

Empfehlungen:

– Unauffällige, zum Wandern geeignete Kleidung: Wanderschuhe, Stiefel

– Hose, um Zecken zu vermeiden

– Ein Fernglas wird empfohlen

– Keine Haustiere

Gruppe auf maximal 15 Personen beschränkt

Anmeldung erforderlich beim Fremdenverkehrsamt: 02 35 17 61 09 ? tourisme@cciabb.fr

Mise à jour le 2023-04-13 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité