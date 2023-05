Conférence au musée du verre de Blangy-sur-Bresle Rue du Manoir, 10 juin 2023, Blangy-sur-Bresle.

18h00 – Musée du verre

Pour marquer la sortie du livre « Guerville … l’histoire de la verrerie de la Grande vallée », M ADAM, auteur de l’ouvrage sera présent sur place.

Un ouvrage richement documenté et illustré que Jean-Pierre ADAM consacre à une page d’histoire du village de Guerville où enfant, il séjournait.

Vous pourrez visiter ce musée ensuite aux horaires suivants :

– du mercredis eu dimanche de 14h à 18h

Fermé les lundi et mardis

Infos : 02 35 93 50 05 / 02 35 94 44 79.

2023-06-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-10 20:00:00. .

Rue du Manoir

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



6:00 pm – Museum of glass

To mark the release of the book « Guerville … the history of the glass factory of the Grande Vallée », Mr. ADAM, author of the book will be present on site.

A richly documented and illustrated book that Jean-Pierre ADAM dedicates to a page of history of the village of Guerville where he lived as a child.

You will be able to visit the museum at the following times

– wednesdays to Sundays from 14h to 18h

Closed on Mondays and Tuesdays

Information : 02 35 93 50 05 / 02 35 94 44 79

18.00 h – Museo del Vidrio

Con motivo de la publicación del libro « Guerville … la historia de la cristalería Grande Vallée », el Sr. ADAM, autor del libro, estará presente.

Un libro profusamente documentado e ilustrado que Jean-Pierre ADAM dedica a una página de la historia del pueblo de Guerville donde estuvo de niño.

Podrá visitar el museo en los siguientes horarios

– de miércoles a domingo de 14:00 a 18:00 horas

Cerrado los lunes y martes

Información : 02 35 93 50 05 / 02 35 94 44 79

18.00 Uhr – Glasmuseum

Anlässlich der Veröffentlichung des Buches « Guerville … l’histoire de la verrerie de la Grande vallée » wird M ADAM, der Autor des Buches, vor Ort anwesend sein.

Ein reich dokumentiertes und illustriertes Werk, das Jean-Pierre ADAM einer Seite der Geschichte des Dorfes Guerville widmet, in dem er sich als Kind aufhielt.

Sie können das Museum anschließend zu folgenden Zeiten besuchen:

– mittwochs bis sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr

Montags und dienstags geschlossen

Infos: 02 35 93 50 05 / 02 35 94 44 79

