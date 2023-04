Musée itinérant « La Perle ancienne » Musée du verre, 18 mai 2023, Blangy-sur-Bresle.

Une nouvelle exposition au musée du Verre…sur les perles !!

La découverte du travail du verre par les hommes est ancienne, et remonte à près de 5000 ans. Or, certaines sources archéologiques nous permettent aujourd’hui d’affirmer que les perles de verre étaient déjà façonnées par les verriers, il est d’ailleurs possible de trouver des traces de perles dans des endroits aussi éloignés que l’Asie, l’Europe et le Moyen Orient.

La perle de verre étant principalement produite avec du ver soufflé, c’est surtout la découverte de cette technique qui va propulser l’utilisation de cette dernière dans des domaines assez variés : la décoration des habitats, la confection de vêtements et de bijoux, voir même comme une monnaie d’échange qui s’apparente à une monnaie fiduciaire que l’on connaît aujourd’hui.

Les perles seront visibles à la salle d’exposition du Musée du verre tous les après-midi du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Accès libre et gratuit.

Infos : 02 35 93 50 05

Exposition proposée par la commission Municipale de Blangy-sur-Bresle.

Vendredi 2023-05-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Musée du verre Rue du Manoir

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



A new exhibition at the Museum of Glass…on pearls!

The discovery of the work of glass by men is ancient, and goes back to nearly 5000 years. However, certain archaeological sources allow us today to affirm that glass beads were already shaped by glassmakers, it is moreover possible to find traces of beads in places as far away as Asia, Europe and the Middle East.

The glass bead being mainly produced with blown glass, it is especially the discovery of this technique which will propel the use of this last one in rather varied fields: the decoration of the habitats, the clothes industry and jewels, to see even like a currency of exchange which is similar to a fiduciary currency that we know today.

The beads will be on display in the exhibition room of the Museum of Glass every afternoon from Wednesday to Sunday from 2 to 6 pm.

Free access.

Information : 02 35 93 50 05

Exhibition proposed by the Municipal Commission of Blangy-sur-Bresle

Una nueva exposición en el Museo del Vidrio… ¡sobre perlas!

El descubrimiento del trabajo del vidrio por el hombre es antiguo, y se remonta a cerca de 5000 años. Sin embargo, ciertas fuentes arqueológicas nos permiten hoy afirmar que las cuentas de vidrio ya eran moldeadas por vidrieros, y es posible encontrar vestigios de cuentas en lugares tan lejanos como Asia, Europa y Oriente Próximo.

Dado que las cuentas de vidrio se fabrican principalmente con vidrio soplado, es el descubrimiento de esta técnica lo que impulsará el uso de las cuentas de vidrio en diversos ámbitos: la decoración de viviendas, la confección de ropa y joyas, e incluso como moneda de cambio, similar a la moneda que conocemos hoy en día.

Las cuentas se expondrán en la sala de exposiciones del Museo del Vidrio todas las tardes, de miércoles a domingo, de 14.00 a 18.00 horas.

Acceso gratuito.

Información: 02 35 93 50 05

Exposición propuesta por la Comisión Municipal de Blangy-sur-Bresle

Eine neue Ausstellung im Glasmuseum…über Perlen!!!

Die Entdeckung der Glasverarbeitung durch den Menschen ist alt und reicht fast 5000 Jahre zurück. Archäologische Quellen belegen, dass Glasperlen schon damals von Glasmachern geformt wurden.

Da Glasperlen hauptsächlich aus geblasenem Glas hergestellt werden, war es vor allem die Entdeckung dieser Technik, die die Verwendung von Glasperlen in den verschiedensten Bereichen vorantrieb: zur Dekoration von Wohnräumen, zur Herstellung von Kleidung und Schmuck oder sogar als Tauschmittel, das dem heutigen Bargeld ähnelt.

Die Perlen sind im Ausstellungsraum des Glasmuseums jeden Nachmittag von Mittwoch bis Sonntag von 14:00 bis 18:00 Uhr zu sehen.

Der Zugang ist frei und kostenlos.

Infos: 02 35 93 50 05

Ausstellung, vorgeschlagen von der Gemeindekommission von Blangy-sur-Bresle

