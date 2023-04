6ème Festival de majorettes à Blangy-sur-Bresle Salle de Sport du Campigny, 7 mai 2023, Blangy-sur-Bresle.

Créé en 1971, le club « Les Crystalines » compte aujourd’hui 24 majorettes. Le club participe à toutes les manifestations officielles blangeoises ainsi qu’à l’animation de fêtes foraines, de kermesses ou de défilés, à Blangy ou dans d’autres villages.

Le dimanche 7 mai, les Crystalines accueilleront 7 clubs (Les roses d’Hallencourt / les étoiles filantes d’Offranville / les majorettes du Havre / les Maëlys de Nullemont / Les albatros de Fécamp / les Black rubis de Gamaches / Les Twirlings d’Amiens) dans le cadre d’un Festival de majorettes.

– 10h30 : Défilé des groupes dans le centre ville de Blangy

– 13h30 : Début du festival à la salle des sports Maurice Fléchelle

Événement ouvert au public – Gratuit

Buvette et restauration sur place

Infos : 07 86 54 39 72.

Created in 1971, the club » Les Crystalines » counts today 24 majorettes. The club participates in all the official events in Blangy as well as in the animation of fairs, fairs or parades, in Blangy or in other villages.

On Sunday, May 7th, the Crystalines will welcome 7 clubs (Les roses d’Hallencourt / les étoiles filantes d’Offranville / les majorettes du Havre / les Maëlys de Nullemont / Les albatros de Fécamp / les Black rubis de Gamaches / Les Twirlings d’Amiens) within the framework of a Festival of majorettes

– 10:30 am : Parade of the groups in the city center of Blangy

– 13h30 : Beginning of the festival at the Maurice Fléchelle sports hall

Event open to the public – Free

Refreshments and food on the spot

Information : 07 86 54 39 72

Creado en 1971, el club » Les Crystalines » cuenta hoy con 24 majorettes. El club participa en todos los actos oficiales de Blangy, así como en la animación de ferias, salones o desfiles, en Blangy o en otros pueblos.

El domingo 7 de mayo, las Crystalines recibirán a 7 clubes (Les roses d’Hallencourt / les étoiles filantes d’Offranville / les majorettes du Havre / les Maëlys de Nullemont / Les albatros de Fécamp / les Black rubis de Gamaches / Les Twirlings d’Amiens) en el marco de un Festival de Majorettes.

– 10.30 h: Desfile de los grupos en el centro de la ciudad de Blangy

– 13.30 h: Inicio del festival en el pabellón Maurice Fléchelle

Evento abierto al público – Gratuito

Refrescos y comida in situ

Información: 07 86 54 39 72

Der Club « Les Crystalines » wurde 1971 gegründet und zählt heute 24 Majoretten. Der Club nimmt an allen offiziellen Veranstaltungen in Blange teil und ist auch auf Jahrmärkten, Kirmesveranstaltungen und Umzügen in Blangy und anderen Dörfern vertreten.

Am Sonntag, den 7. Mai, werden die Crystalines 7 Clubs (Les roses d’Hallencourt / les étoiles filantes d’Offranville / les majorettes du Havre / les Maëlys de Nullemont / Les albbatros de Fécamp / les Black rubis de Gamaches / Les Twirlings d’Amiens) im Rahmen eines Majorettenfestivals begrüßen.

– 10.30 Uhr: Umzug der Gruppen durch das Stadtzentrum von Blangy

– 13.30 Uhr: Beginn des Festivals in der Sporthalle Maurice Fléchelle

Veranstaltung für die Öffentlichkeit zugänglich – Kostenlos

Getränke und Speisen vor Ort

Infos: 07 86 54 39 72

