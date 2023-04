Visite commentée de Blangy-le-Château Place de la Poste, 16 septembre 2023, Blangy-le-Château.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous exposerons l’histoire de Blangy-le-Château, village labelisé de caractère.

Ses maisons en pans de bois, son lavoir, ses châteaux, sa légende, …..

2023-09-16 à 11:00:00 ; fin : 2023-09-16 12:30:00. .

Place de la Poste

Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, we will expose you the history of Blangy-le-Château, a village with a label of character.

Its half-timbered houses, its wash house, its castles, its legend, ….

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, presentaremos la historia de Blangy-le-Château, un pueblo con sello de carácter.

Sus casas de entramado, su lavadero, sus castillos, su leyenda, ….

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes erläutern wir Ihnen die Geschichte von Blangy-le-Château, einem Dorf mit dem Prädikat « charaktervoll ».

Seine Fachwerkhäuser, sein Waschhaus, seine Schlösser, seine Legende, ….

