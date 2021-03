Blangy-le-Château Blangy-le-Château Blangy-le-Château, Calvados Blangy-le-Château au moyen âge Blangy-le-Château Catégories d’évènement: Blangy-le-Château

Calvados

Blangy-le-Château au moyen âge, 15 mai 2021-15 mai 2021, Blangy-le-Château. Blangy-le-Château au moyen âge 2021-05-15 22:00:00 22:00:00 – 2021-05-15 00:00:00 00:00:00

Blangy-le-Château Calvados Blangy-le-Château Spectacle nocturne en plein air gratuit : projection animée sur les vestiges du Château

– Lâcher de lanternes dans le ciel

– Déambulations dans le bourg (illumination des bâtiments)

-Buvette et restauration sur place

mairie.blangy-le-chateau@wanadoo.fr +33 2 31 64 75 07 https://www.blangy-le-chateau.fr/

– Lâcher de lanternes dans le ciel

– Déambulations dans le bourg (illumination des bâtiments)

-Buvette et restauration sur place

