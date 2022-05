Blangy fête les 150 ans de la ligne de train Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy fête les 150 ans de la ligne de train SNCF Abancourt / Le Tréport.

Des animations seront proposées en gare par le Carcahoux et l’harmonie municipale. Petit bref historique :

La ligne SNCF reliant Abancourt au Tréport aura 150 ans le 11 mai 1872.

Pour fêter cet anniversaire, le Comité de sauvegarde et de développement des lignes ferroviaires Paris Le Tréport

Mers-les-Bains, par Beauvais et Abbeville, organise une grande fête dimanche 14 mai. Participation de l’Harmonie municipale et de la troupe du Carcahoux. Le 14 mai à 9h35, un train partira du Tréport direction la cité verrière, où il déposera à 10h des personnes en tenue

d’époque.

De 10h30 à 11h30 en gare de Blangy, les musiciens et comédiens amateurs interviendront en alternance avec des

petites histoires, de chansons, de la musique, des petites saynètes…

À 11 h 45, un train en provenance de Paris s’arrêtera à Blangy et ramènera à 12h10 au Tréport les personnes costumées.

dénoncer aussi des dysfonctionnements. Outre son caractère festif, cette journée sera aussi l’occasion pour les usagers de faire entendre leur voix.

Les usagers pourront en profiter pour inscrire leurs remarques dans un cahier de doléances (ex : annulation, retard, manque de communication…) Pot offert (café et friandises) par la municipalité, Animation gratuite et ouverte à tous !

