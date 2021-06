Blangy en Musique Blangy-sur-Bresle, 19 juin 2021-19 juin 2021, Blangy-sur-Bresle.

Blangy en Musique 2021-06-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-19 20:30:00 20:30:00

Blangy-sur-Bresle 76340 Blangy-sur-Bresle

On se retrouve (enfin) le Samedi 19 Juin pour fêter la musique, l’été, le retour des concerts !!!

Au programme :

– 15h00 – Terrain de Jeu de la Gargatte avec les classes de percussions, saxophones et clarinettes

– 16h30 – Devant la bibliothèque avec les classes de Piano, flutes, trompettes et tuba/trombone

Suivi des Majorettes De Blangy sur Bresle

– 18h00- Maison France Services

Infos : espacemusical@blangysurbresle.fr ou auprès de la mairie au 02 35 93 50 05

On se retrouve (enfin) le Samedi 19 Juin pour fêter la musique, l’été, le retour des concerts !!!

Au programme :

– 15h00 – Terrain de Jeu de la Gargatte avec les classes de percussions, saxophones et clarinettes

– 16h30 – Devant la bibliothèque …

espacemusical@blangysurbresle.fr +33 2 35 93 50 05

On se retrouve (enfin) le Samedi 19 Juin pour fêter la musique, l’été, le retour des concerts !!!

Au programme :

– 15h00 – Terrain de Jeu de la Gargatte avec les classes de percussions, saxophones et clarinettes

– 16h30 – Devant la bibliothèque …

On se retrouve (enfin) le Samedi 19 Juin pour fêter la musique, l’été, le retour des concerts !!!

Au programme :

– 15h00 – Terrain de Jeu de la Gargatte avec les classes de percussions, saxophones et clarinettes

– 16h30 – Devant la bibliothèque avec les classes de Piano, flutes, trompettes et tuba/trombone

Suivi des Majorettes De Blangy sur Bresle

– 18h00- Maison France Services

Infos : espacemusical@blangysurbresle.fr ou auprès de la mairie au 02 35 93 50 05

dernière mise à jour : 2021-06-09 par