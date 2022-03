Blandine de Caunes Saint-Malo, 17 mars 2022, Saint-Malo.

Blandine de Caunes La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

2022-03-17 – 2022-03-17 La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Les rencontres littéraires de l’Encre malouine : Blandine de Caunes, La mère morte.

Fille de Georges de Caunes et de Benoîte Groult, Blandine de Caunes a longtemps été attachée de presse dans l’édition. Elle est l’auteure de L’Involontaire et de La Mère morte. Elle a établi et préfacé le Journal d’Irlande de Benoîte Groult et le Journal amoureux de Benoîte Groult et Paul Guimard.

Une mère, âgée, mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses filles, achète des objets superflus, et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer bretons et se lèvent la nuit, croyant partir pour une destination inconnue. Cette femme est la romancière Benoîte Groult, la mère de l’auteure, qui s’éteint en juin 2016, à 96 ans.

Mais ce que ce livre raconte, ce n’est pas juste le deuil d’une mère admirée et aimée, mais un double deuil, car le 1er Avril 2016, la fille de Blandine de Caunes, Violette, 36 ans, mourait dans un accident de voiture. L’ordre du monde est renversé par la douleur. Ce livre nous raconte trois générations de femmes, liées par un amour forcené de la vie.

+33 7 84 69 41 39

Les rencontres littéraires de l’Encre malouine : Blandine de Caunes, La mère morte.

Fille de Georges de Caunes et de Benoîte Groult, Blandine de Caunes a longtemps été attachée de presse dans l’édition. Elle est l’auteure de L’Involontaire et de La Mère morte. Elle a établi et préfacé le Journal d’Irlande de Benoîte Groult et le Journal amoureux de Benoîte Groult et Paul Guimard.

Une mère, âgée, mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous avec ses filles, achète des objets superflus, et coûteux, oublie dans le coffre de sa voiture les fruits de mer bretons et se lèvent la nuit, croyant partir pour une destination inconnue. Cette femme est la romancière Benoîte Groult, la mère de l’auteure, qui s’éteint en juin 2016, à 96 ans.

Mais ce que ce livre raconte, ce n’est pas juste le deuil d’une mère admirée et aimée, mais un double deuil, car le 1er Avril 2016, la fille de Blandine de Caunes, Violette, 36 ans, mourait dans un accident de voiture. L’ordre du monde est renversé par la douleur. Ce livre nous raconte trois générations de femmes, liées par un amour forcené de la vie.

La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-04 par