BLANCO WHITE LA MAROQUINERIE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

BLANCO WHITE LA MAROQUINERIE, 15 novembre 2023, PARIS. BLANCO WHITE LA MAROQUINERIE. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Blanco White est le projet solo du londonien Josh Edwards. Après avoir étudié la guitare flamenco à Cádiz et le charango en Bolivie, son objectif était de rapprocher les éléments de la musique andalouse et latino de ses influences natales. Le résultat de cette alliance inespérée est d’une beauté inédite. Votre billet est ici LA MAROQUINERIE PARIS 23, RUE BOYER Paris Blanco White est le projet solo du londonien Josh Edwards. Après avoir étudié la guitare flamenco à Cádiz et le charango en Bolivie, son objectif était de rapprocher les éléments de la musique andalouse et latino de ses influences natales. Le résultat de cette alliance inespérée est d’une beauté inédite. .23.0 EUR23.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LA MAROQUINERIE Adresse 23, RUE BOYER Ville PARIS Tarif 23.0-23.0 lieuville LA MAROQUINERIE PARIS Departement Paris

LA MAROQUINERIE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

BLANCO WHITE LA MAROQUINERIE 2023-11-15 was last modified: by BLANCO WHITE LA MAROQUINERIE LA MAROQUINERIE 15 novembre 2023 La Maroquinerie Paris

PARIS Paris