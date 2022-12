Rencontre Ecole du e-commerce Showroomprivé.com x Oney Blanchemaille by Euratech Lille Catégories d’évènement: Lille

Rencontre Ecole du e-commerce Showroomprivé.com x Oney Blanchemaille by Euratech 87 rue de Fontenoy, 59100 Lille-Moulins Lille 59034 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://bit.ly/RencontreDec22 »}, {« link »: « mailto:ecole@showroomprive.net »}, {« link »: « https://ecoleduecommerce.com/pre-inscrivez-vous/ »}] Le domaine du digital et le e-commerce vous intéressent ? Vous cherchez une formation GRATUITE dans le numérique ? Participez aux réunions d’information en ligne pour rencontrer notre équipe et échanger sur la formation ! La prochaine se déroulera lundi 5 novembre, de 17h30 à 18h30, sur inscription (lien : https://bit.ly/RencontreDec22) Programme, admissions, débouchés, modalités,… Toutes les informations nécessaires pour vous lancer dans le digital seront abordées ! Notre réunion se déroule en ligne via la plateforme Google Meet, accessible sur vos ordinateurs, vos tablettes et vos smartphones. Le lien d’accès à l’atelier vous sera envoyé par mail. En cas de problème technique, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : ecole@showroomprive.net Préinscription pour la session de février 2023 : ici :) Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook pour vous immerger dans le e-commerce !

