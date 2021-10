BLANCHE-NEIGE, HISTOIRE D’UN PRINCE Lège-Cap-Ferret, 10 décembre 2021, Lège-Cap-Ferret.

BLANCHE-NEIGE, HISTOIRE D’UN PRINCE 2021-12-10 – 2021-12-10 Salle de la Halle 79 Avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret

EUR 0 12 Que se cache-t-il derrière : « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants… » ? Ici, point de princes charmants et de héros, encore moins de braves chevaliers pour conquérir de « belles endormies »…

Exit le conte traditionnel ! La pièce a pour point de départ la fin du conte de Blanche-Neige. L’action se situe au-delà de la fameuse phrase: « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants … ». Ici, point de princes charmants ni de héros pour délivrer de jeunes et jolies princesses, ni de braves chevaliers pour conquérir de « belles endormies ». Point de mascarades pour les enfants, fini le royaume idyllique. Ici les grands ont détruit la terre par d’incessantes fêtes et Blanche-Neige en a plus qu’assez d’être prise pour une gourde.

Que se cache-t-il derrière : « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants… » ? Ici, point de princes charmants et de héros, encore moins de braves chevaliers pour conquérir de « belles endormies »…

Exit le conte traditionnel ! La pièce a pour point de départ la fin du conte de Blanche-Neige. L’action se situe au-delà de la fameuse phrase: « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants … ». Ici, point de princes charmants ni de héros pour délivrer de jeunes et jolies princesses, ni de braves chevaliers pour conquérir de « belles endormies ». Point de mascarades pour les enfants, fini le royaume idyllique. Ici les grands ont détruit la terre par d’incessantes fêtes et Blanche-Neige en a plus qu’assez d’être prise pour une gourde.

Que se cache-t-il derrière : « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants… » ? Ici, point de princes charmants et de héros, encore moins de braves chevaliers pour conquérir de « belles endormies »…

Exit le conte traditionnel ! La pièce a pour point de départ la fin du conte de Blanche-Neige. L’action se situe au-delà de la fameuse phrase: « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants … ». Ici, point de princes charmants ni de héros pour délivrer de jeunes et jolies princesses, ni de braves chevaliers pour conquérir de « belles endormies ». Point de mascarades pour les enfants, fini le royaume idyllique. Ici les grands ont détruit la terre par d’incessantes fêtes et Blanche-Neige en a plus qu’assez d’être prise pour une gourde.

mairie

dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT Lège-Cap Ferret