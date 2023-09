Blanche Neige et les Sept Nains Théâtre de la Gaîté-Montparnasse Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Du samedi 07 octobre 2023 au mercredi 08 mai 2024 :

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

De 25 à 42 euros

Redécouvrez ce conte mythique, revisité dans une version musicale, poétique, pleine d’humour et avec, pour la première fois en France sur un spectacle pour enfants, des hologrammes et du mapping pour encore plus de féérie et de magie !

Après Ados, Le Bossu de Notre Dame, Chevaliers, Princesse et Dragons et Au Pays du Père Noël, Olivier Solivérès vous embarque dans le légendaire conte de Blanche Neige et les 7 nains.

Vous retrouverez avec plaisir la douce Blanche Neige qui devra affronter sa méchante et déjantée belle mère.

Heureusement les 7 nains, à la fois joyeux et espiègles, seront là pour l’accompagner dans cette grande aventure.

Théâtre de la Gaîté-Montparnasse 26 Rue de la Gaité 75014 Paris

