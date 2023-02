Blanche Neige et les Sept Nains – Le Spectacle Musical (Asnières) THEATRE ARMANDE BEJART – ASNIERES, 1 avril 2023, ASNIERES SUR SEINE.

Blanche Neige et les Sept Nains – Le Spectacle Musical (Asnières) THEATRE ARMANDE BEJART – ASNIERES. Un spectacle à la date du 2023-04-01 17:30. Tarif : 13.0 à 22.0 euros.

THEATRE ARMANDE BEJART (L1-R-20-005927 / L3-R-20-012488) PRESENTE : ce spectacle. À PARTIR DE 4 ANS Adaptation et mise en scène d’Olivier SOLIVÉRÈS Avec Marine VILLET, Marion BELHAMOU, Hadrian LEVÊQUE, Alexis MÉRIAUX, Thomas SAGOLS, Vénice THOMAS-COLLA, Solal PINHAS-MEYER, Yaëlle ZEMMOUR, Talie ZEMMOUR et Louise BLANCHARD Musique Cyril GIROUX Vidéo Sébastien MIZERMONT Décor Pauline GALLOT Costume Pauline ZURINI Lumière Joffrey KLES Accès personnes à mobilité réduite : 01 41 11 14 58Vous retrouverez avec plaisir la douce Blanche Neige qui devra affronter sa méchante et déjantée belle-mère. Heureusement les 7 nains, à la fois joyeux et espiègles, seront là pour l’accompagner dans cette grande aventure. Redécouvrez ce conte mythique, revisité dans une version musicale, poétique, pleine d’humour et avec pour la 1ère fois en France sur un spectacle pour enfants des hologrammes pour encore plus de féérie et de magie !

THEATRE ARMANDE BEJART – ASNIERES ASNIERES SUR SEINE 16, PL DE L’HÔTEL DE VILLE Hauts-de-Seine

Adaptation et mise en scène d’Olivier SOLIVÉRÈS

Avec Marine VILLET, Marion BELHAMOU, Hadrian LEVÊQUE, Alexis MÉRIAUX, Thomas SAGOLS, Vénice THOMAS-COLLA, Solal PINHAS-MEYER, Yaëlle ZEMMOUR, Talie ZEMMOUR et Louise BLANCHARD

Musique Cyril GIROUX

Vidéo Sébastien MIZERMONT

Décor Pauline GALLOT

Costume Pauline ZURINI

Lumière Joffrey KLES

Accès personnes à mobilité réduite : 01 41 11 14 58

Vous retrouverez avec plaisir la douce Blanche Neige qui devra affronter sa méchante et déjantée belle-mère. Heureusement les 7 nains, à la fois joyeux et espiègles, seront là pour l’accompagner dans cette grande aventure.

Redécouvrez ce conte mythique, revisité dans une version musicale, poétique, pleine d'humour et avec pour la 1ère fois en France sur un spectacle pour enfants des hologrammes pour encore plus de féérie et de magie !

