Blanche Neige fuit sa méchante belle-mère et se réfugie dans le bois des sortilèges. Avec courage, elle va vivre des aventures extraordinaires dans ce monde féérique. Parviendra-t-elle à triompher des pièges qui lui sont tendus, à devenir grande et à rencontrer l’Amour ? Une version revisitée du conte des frères Grimm à la fois féérique, drôle et mystérieuse…

13 euros tarif unique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T16:00:00;2022-03-13T15:00:00 2022-03-13T16:00:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T16:00:00;2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:00:00;2022-06-12T15:00:00 2022-06-12T16:00:00

