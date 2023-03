Visite de l’atelier de fabrication de chapeaux haute couture de la chapelière-modiste Blanche Abel Blanche Abel, 1 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Elle a un prénom chargé d’histoire, joue de l’accordéon, et un petit air des années 20.

Mais détrompez-vous, car malgré la touche rétro de ses chapeaux, Blanche Abel est une créatrice, d’une nouvelle génération de modistes françaises.

Porteuse du savoir-faire historique du chapeau, artisanat d’art qu’elle revendique comme un patrimoine issu des générations de modistes avant elle. Blanche Abel recherche l’alliance de sa créativité et d’un savoir-faire intemporel alors qu’on le dit révolu. Ce que Blanche Abel voit dans un chapeau d’époque chiné sur une brocante, c’est le ruban ajouté à la main par une femme coquette, le gros grain plié pour que le chapeau tienne, la boule de journal pour que le chapeau soit à la taille, les petits points réguliers fait avec patience par une main habile… mais elle y décèle aussi la trace de la révolution industrielle, de la libération des femmes : de leurs droits comme de leurs talents et de leurs renoms.

Alors Blanche chine, elle chine un savoir-faire, glane des idées, elle se nourrit des ces petits riens pour certains, mais trésors à ses yeux, elle découd et recoud le fil de l’histoire pour enrichir ses nouvelles collections. Elle dessine, croque dans son carnet ses idées, bouts de modèles qu’elle laisse mûrir, pour les reprendre entre ses heures d’atelier et ses découvertes d’anciens moules, revues… ou nouvelles matières. De là naît un style, une patte, une inspiration propre.

Bibi, Bérets, Turbans, casquettes, haut de forme, chapeau melon…. Du travail de la paille de panama ou de sisal, au moulage du feutre!

Venez découvrir un métier d’art, Blanche Abel vous recoit pour une visite de groupe dans son atelier, elle vous racontera l’histoire de la chapellerie, l’aventure de son entreprise et de ses incroyables clients, vous partagera son savoir faire unique, avec des démonstrations de la fabrication de chapeaux. Accéssible aux enfants.

