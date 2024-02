Blancanieves / Ma Classe au cinéma Le Cratère Toulouse, mercredi 27 mars 2024.

Blancanieves / Ma Classe au cinéma échanges après le film autour des documents pédagogiques Mercredi 27 mars, 14h00 Le Cratère Achat des billets sur place ou en ligne

échanges après le film autour des documents pédagogiques

Blancanieves, de Pablo Berger / 1h40 / France / Avec Maribel Verdú, Macarena García, Daniel Giménez Cacho, Ángela Molina, Inma Cuesta, Sofía Oria, Ramón Barea, Emilio Gavira, Josep Maria Pou, Sergio Dorado, Jinson Añazco, Pere Ponce, Itziar Castro

Synopsis : Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de « Blancanieves ». C’est le début d’une aventure qui va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable…

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse

