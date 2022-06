Blanca Li : Le bal de Paris

Blanca Li : Le bal de Paris, 29 septembre 2022, . Blanca Li : Le bal de Paris



2022-09-29 – 2022-10-02 Au gré de vos envies, vous êtes un homme, une femme, habillé d’un magnifique smoking ou d’une somptueuse robe Chanel, un masque de lapin, d’ours ou de cerf sur le visage qui vous permet de devenir un autre et de basculer dans l’enchantement de la réalité virtuelle. Trois danseurs jouent les rôles principaux de l’intrigue et vous font découvrir, tour à tour une valse ou un cancan. Vous êtes libre d’observer ou d’entrer dans la danse de cette fête inoubliable. Un fantastique divertissement interactif hors du temps. Vous voilà invités par Blanca Li au plus grand bal de Paris dans les Années folles ! La musique et la danse fusionnent avec la réalité virtuelle pour vous offrir une expérience festive spectaculaire. Au gré de vos envies, vous êtes un homme, une femme, habillé d’un magnifique smoking ou d’une somptueuse robe Chanel, un masque de lapin, d’ours ou de cerf sur le visage qui vous permet de devenir un autre et de basculer dans l’enchantement de la réalité virtuelle. Trois danseurs jouent les rôles principaux de l’intrigue et vous font découvrir, tour à tour une valse ou un cancan. Vous êtes libre d’observer ou d’entrer dans la danse de cette fête inoubliable. Un fantastique divertissement interactif hors du temps. dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville