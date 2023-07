Daughter(s) Blanc Wasabi Arles, 7 juillet 2023, Arles.

Daughter(s) Vendredi 7 juillet, 18h30 Blanc Wasabi Entrée Libre

Deux artistes, l’une photographe, l’autre graphiste, partagent chaque année leur amour de la photographie vernaculaire durant les Rencontres d’Arles. Une occasion idéale pour découvrir l’univers singulier du pétillant duo Margaux Michel et Daniela Faurel qui font, du souvenir, leur terrain de jeu créatif depuis 2020.

Propulsées par le salon Provence Prestige, les deux amies ont aujourd’hui une boutique à côté de la place Voltaire et un atelier-boutique, rue Porte-de- Laure à deux pas des arènes. C’est ce lieu qui accueillera du 4 juillet au 23 deptembre l’exposition de la jeune artiste, diplômée des beaux-arts de Marseille, Houda Bensabaa.

Le vernissage aura lieu le 7 juillet à partir de 18h, en présence de la photographe et du commissaire d’exposition, Florent Basiletti.

Blanc Wasabi 26 Rue Porte De Laure Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T18:30:00+02:00 – 2023-07-07T19:00:00+02:00

photographie archives

Houda Bensebaa