Blanc Manioc Party : MC Waraba + Sly A 10 + Dom Peter, 11 mars 2022, .

2022-03-11

Horaire : 20:30

Gratuit : oui

Blanc Manioc est un collectif né entre Lyon et Bamako, porté par le musicien et DJ Dom Peter, membre du groupe de dub expérimental High Tone. Après une dizaine de sorties depuis 2017, le label revient avec le troisième opus de sa compilation Nyamakala Beats. En bambara, langue parlée à Bamako, Nyamakala désigne l’antidote contre le mal. Et on peut dire que la musique des artistes MC Waraba et Sly A 10, entre sonorités vernaculaires d’Afrique de l’Ouest et musiques électroniques, repousse les mauvais esprits par sa joie contagieuse ! MC Waraba I Live I Bamako, Mali MC Waraba est un rappeur originaire de Bamako, qui apparait sur le label Blanc Manioc à l’occasion de la première mixtape Nyamakala Beats. Figure locale incontournable, il officie au sein de la scène afrobeats électronique. Il est l’un des précurseurs du style Balani Show, entre techno, rap, kuduro et afrobeat mandingue futuriste. FB / IG Sly A 10 I DJ set I Abidjan, Côte d’Ivoire Sly A 10 est un batteur, chanteur et DJ ivoirien, issu d’une famille de percussionnistes qui l’a initié très tôt à l’amour des tambours parleurs. Après avoir joué aux côtés de Tiken Jah Fakoly, il s’initie à la production et à la performance vocale. Son show énergique convie le coupé-décalé et la musique afro-électronique. IG Dom Peter I DJ set I France Dom Peter est le batteur du groupe de dub expérimental High Tone. Au début des années 2010, il commence à développer une passion pour les musiques afro diasporiques au sein de son autre projet, Midnight Ravers. Il passe beaucoup de temps entre Lyon, Abidjan et Bamako sous ses diverses casquettes d’artiste, organisateur du festival Maquis Electroniq et manager du label Blanc Manioc. Pour clôturer cette soirée et défendre cette nouvelle sortie du label, il prépare un set “rave africaine”, sans ménagement, dur et dansant à la fois ! FB / IG / BC En partenariat avec Prun’. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans. Plus d’infos.

02 40 46 66 33 https://trempo.com/evenement/blanc-manioc-party-mc-waraba-sly-a-10/